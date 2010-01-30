Кредитні спілки у 2009р. ошукали вкладників на 132 млн. грн.

Впродовж минулого року в Україні посадові особи кредитних спілок ошукали своїх вкладників на суму понад 132 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, торік слідчі органів внутрішніх справ розслідували 62 кримінальні справи, пов`язані з незаконною діяльністю працівників кредитних спілок в різних регіонах країни.

Наразі завершено розслідування і направлено до суду 19 справ, у яких до кримінальної відповідальності притягуються 56 осіб.

У закінчених кримінальних справах було встановлено, що своїми злочинними діями службові особи кредитних спілок завдали збитків на суму понад 132 млн. грн. Із цієї суму громадянам відшкодовано 3,5 млн. грн. Крім того, накладено арешт на майно обвинувачених на загальну суму понад 24 млн. грн.