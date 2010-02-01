Середній курс долара у банках 8,05/8,10 грн./дол.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,05 грн./дол., продають – по 8,10 грн./дол. Курс незначно змінився, порівняно з 31 січня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,00-8,07 грн./дол., з продажу – в межах 8,09-8,12 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках не змінився, порівняно з 31 січня, і сьогодні становить 11,16 грн./євро, продажу – знизився на 0,4% – до 11,32 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,06-11,21 грн./євро, з продажу – в межах 11,27-11,43 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 31 січня, майже не змінився і становить у середньому 0,2595/0,2689 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2630 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2660-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,04 грн./дол., продажу – 8,10 грн./дол. Курс дещо знизився порівняно з учорашній днем.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,01-8,07 грн./дол., з продажу – в межах 8,09-8,12 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва не змінився, порівняно з 31 січня, і сьогодні становить 11,16 грн./євро, продажу – знизився на 0,5% – до 11,32 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,08-11,21 грн./євро, з продажу – в межах 11,27-11,45 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 31 січня, знизився на 0,9% і сьогодні становить 0,2577 грн./рубль, продажу – не змінився –0,2690 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2630 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2660-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,04/8,09 грн., євро – 11,15/11,30 грн., рубль – 0,2630/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,05/8,12 грн., євро – 11,10/11,45 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,05/8,11 грн., євро – 11,15/11,45 грн., рубль – 0,2580/0,2710 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 1 лютого, становить: гривні до долара США – 7,999, до євро – 11,171403, до російського рубля – 0,26286.