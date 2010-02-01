Міжбанк відкрився на рівні 8,0130/8,0340 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0130/8,0340 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту становлять 0,2635/0,2642, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,1260/11,1585. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,3881/1,3883 (п`ятниця, 29 січня, - 1,3964/1,3966).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізосіб валютної пари CHF/UAH з ціною відсікання – 7,6500.