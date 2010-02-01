На міжбанку котирування зросли 8,0320/8,0400 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0130/8,0340, на 12:00 ціни виросли до 8,0320/8,0400 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2635/42, а на 12:00 ціни піднялися 0,2647/53. У Росії курс долар-рубль знизився, і на 12:00 встановився на рівні 30,3199 (-0,0176).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3881/83, змінюючись в доволі вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,1260/11,1585, на 12:00 ціни пішли вгору 11,1610/11,1790.