НБУ збільшив активи в 2009 році на 6%

Активи Національного банку України в 2009 році збільшилися на 6% - до 372 млрд. грн.

Про це говориться в повідомленні банку, обнародуваному в газеті «Урядовий кур`єр» від 30 січня ц.р.

Кошти і депозити в іноземній валюті скоротилися на 15% - до 98,018 млрд. грн., цінні папери нерезидентів – на 12% - до 111,327 млрд. грн. Обсяг авуаров НБУ в спеціальний правах запозичень збільшився майже у 8 разів – до 510 млн. грн., монетарне золото – на 33% - до 5,434 млрд. грн., кредити банкам та іншим позичальникам – на 22% - до 74,025 млрд. грн., основних засобів і нематеріальних активів – на 14% - до 6,335 млрд. грн.

Зобов`язання Нацбанку в 2009 році збільшилися на 3% - до 267,092 млрд. грн., зокрема, банкноти і монети в обігу зросли на 2% - до 170,536 млрд. грн., кошти банків – на 24% - до 23,359 млрд. грн., кошти державних та інших установ скоротилися майже в 6 разів – до 2,217 млрд. грн. На кінець року обсяг депозитних сертифікатів, емітованих Нацбанком, збільшився на 22% - до 3,421 млрд. грн., зобов`язання перед МВФ – на 27% - до 66,818 млрд. грн.

Статутний капітал НБУ в 2009 році залишався на рівні 100 млн. грн., а власний капітал збільшився на 17% (зокрема, фонди та інші резерви збільшилися в 1,7 разу – до 6,399 млрд. грн.; резерви переоцінки іноземної валюти, монетарного золота і банківських металів – на 16% - до 94,742 млрд. грн.).