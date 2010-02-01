Профіцит рахунку поточних операцій може становити 2,9 млрд. дол.
За підсумками 2010 року
Профіцит рахунку поточних операцій платіжного балансу України за підсумками 2010 року становитиме близько 2,9 млрд. дол. (проти дефіциту у розмірі 2,722 млрд. дол. у 2009 році – дані НБУ).
Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив виконавчий директор центру «CASE-Україна» Дмитро БОЯРЧУК.
Крім того, експерт прогнозує за підсумками 2010 року профіцит фінансового рахунку платіжного балансу України на рівні 1,8 млрд. дол.
Коментуючи профіцит за фінансовим рахунком у грудні 2009 року на рівні 0,363 млрд. дол., проти дефіциту 0,297 млрд. дол. у листопаді, Д.БОЯРЧУК зазначив, що швидше за все ця зміна показника має тимчасовий характер.
«Я думаю, що це не довгострокова тенденція, тому що спілкування з інвесторами свідчить, що вони всі дуже скептично ставляться до України і не хочуть ризикувати своїми грошима. Я б сказав, що, швидше за все, був якийсь тимчасовий приплив, можливо через вибори чи певної докапіталізації, тобто це не зміна тренда», - вважає експерт.
Довідка УНІАН. За даними Національного банку України, дефіцит платіжного балансу України в 2009 році, за попередніми даними, становив 13,727 млрд. дол., що в 4,3 разу більше, ніж у 2008 році (3,209 млрд. дол.).
За підсумками 2009 року дефіцит поточного рахунку становив 1,94 млрд. дол., порівняно з дефіцитом 12,763 млрд. дол. у 2008 році.
За 2009 рік негативне сальдо за фінансовим рахунком оцінене в 11,787 млрд. дол., тоді як за відповідний період 2008 року воно було позитивним – 9,554 млрд. дол.
За даними Нацбанку, в грудні 2009 року негативне сальдо зведеного платіжного балансу становило 0,222 млрд. дол. (у листопаді 2009 р. – 0,641 млрд. дол.). Поточний рахунок у грудні було сформовано з дефіцитом 0,585 млрд. дол. (у листопаді 2009 р. дефіцит становив 0,344 млрд. дол.), при цьому за фінансовим рахунком у грудні було зафіксовано профіцит - 0,363 млрд. дол. (у листопаді дефіцит – 0,297 млрд. дол.).