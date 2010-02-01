Профіцит рахунку поточних операцій може становити 2,9 млрд. дол.

Профіцит рахунку поточних операцій платіжного балансу України за підсумками 2010 року становитиме близько 2,9 млрд. дол. (проти дефіциту у розмірі 2,722 млрд. дол. у 2009 році – дані НБУ).

Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив виконавчий директор центру «CASE-Україна» Дмитро БОЯРЧУК.

Крім того, експерт прогнозує за підсумками 2010 року профіцит фінансового рахунку платіжного балансу України на рівні 1,8 млрд. дол.

Коментуючи профіцит за фінансовим рахунком у грудні 2009 року на рівні 0,363 млрд. дол., проти дефіциту 0,297 млрд. дол. у листопаді, Д.БОЯРЧУК зазначив, що швидше за все ця зміна показника має тимчасовий характер.

«Я думаю, що це не довгострокова тенденція, тому що спілкування з інвесторами свідчить, що вони всі дуже скептично ставляться до України і не хочуть ризикувати своїми грошима. Я б сказав, що, швидше за все, був якийсь тимчасовий приплив, можливо через вибори чи певної докапіталізації, тобто це не зміна тренда», - вважає експерт.

Довідка УНІАН. За даними Національного банку України, дефіцит платіжного балансу України в 2009 році, за попередніми даними, становив 13,727 млрд. дол., що в 4,3 разу більше, ніж у 2008 році (3,209 млрд. дол.).

За підсумками 2009 року дефіцит поточного рахунку становив 1,94 млрд. дол., порівняно з дефіцитом 12,763 млрд. дол. у 2008 році.

За 2009 рік негативне сальдо за фінансовим рахунком оцінене в 11,787 млрд. дол., тоді як за відповідний період 2008 року воно було позитивним – 9,554 млрд. дол.

За даними Нацбанку, в грудні 2009 року негативне сальдо зведеного платіжного балансу становило 0,222 млрд. дол. (у листопаді 2009 р. – 0,641 млрд. дол.). Поточний рахунок у грудні було сформовано з дефіцитом 0,585 млрд. дол. (у листопаді 2009 р. дефіцит становив 0,344 млрд. дол.), при цьому за фінансовим рахунком у грудні було зафіксовано профіцит - 0,363 млрд. дол. (у листопаді дефіцит – 0,297 млрд. дол.).