Державний борг Білорусі за рік зріс удвічі

Державний борг Білорусі станом на 1 січня 2010 року становив, за попередньою оцінкою, близько 7,9 мільярдів доларів, говориться в офіційному прес-релізі білоруського Міністерства фінансів. Роком раніше держборг Білорусі становив близько 3,7 мільярдів доларів.

По відношенню до ВВП країни зовнішня заборгованість Білорусі в 2009 році становила 16,5 відсотка, відзначає Reuters. У червні минулого року очікувалося, що держборг до кінця року збільшиться лише до 14 відсотків ВВП. Тільки у першому кварталі 2009 року держборг країни зріс на 34 відсотки - до 5 мільярдів доларів.

У середині минулого року Білорусь на третину збільшила ліміт зовнішнього держборгу - з 6 до 8 мільярдів доларів. Це було зроблено у зв`язку з очікуваним отриманням нових траншей кредитів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших країн і фінансових установ. Всього за минулий рік білоруська сторона одержала від МВФ майже три мільярди доларів антикризового кредиту, а також 200 мільйонів доларів від Світового банку і 500 мільйонів доларів - від уряду Росії.

Цього року очікується, що до Білорусі надійде останній транш кредиту МВФ (більш як 700 мільйонів доларів), а також кошти Світового банку (250 мільйонів доларів).

Довідка УНІАН. 28 грудня 2009 року Мінфін України навів дані, згідно з якими загальний розмір державного боргу України в листопаді 2009 року збільшився на 2% – до 35,871 млрд. дол., або 286,286 млрд. грн.

За інформацією екс-кандидата на пост Президента України Сергія ТІГІПКІ, в цілому, з початку 2009 року державний борг України у валютному еквіваленті збільшився на 45,8%.