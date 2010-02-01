“Приватбанк” скоротив чистий прибуток

ПАТ КБ «Приватбанк» в 2009 році, в порівнянні з 2008 роком, скоротило чистий прибуток на 19% – до 1,05 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, опублікованому в газеті «Урядовий Кур`єр» від 30 січня 2010 року.

Активи банку минулого року збільшилися на 7%, і на 1 січня 2010 року склали 86,066 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 1%, до 74,992 млрд. грн., зобов`язання - на 5%, до 75,795 млрд. грн., статутний капітал – на 37%, до 7,811 млрд. грн., власний капітал - на 25% – до 10,271 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Основними акціонерами «Приватбанку» є Ігор Коломойській - 49,1535% акцій і Геннадій Боголюбов - 48,9971%).