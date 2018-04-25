Платіжний баланс-2010 «витягнуть» тіньові гроші та ПІІ?..

Якщо подивитися уважно на платіжний баланс України за 2009 рік, напрошується один висновок: без грошей МВФ дефолту б нам не уникнути. За підсумками 2008 року загальний дефіцит платіжного балансу країни склав 13,7 млрд. дол., які були покриті за рахунок засобів МВФ.

Баланс провалили криза і девальвація гривні

Дійсно, дуже цікаво слухати коментарі, що дефіцит поточного рахунку в 2009 році зменшився більш ніж у 6 разів і склав всього 1,9 млрд. дол. При цьому забувають вказати, що рекордний дефіцит поточного рахунку в 2008 році в 12,8 млрд. дол. багато в чому і призвів до того, що криза в Україні носила особливо руйнівний характер. Це стало наслідком помилкового рішення про ревальвацію гривні на початку 2008-го, коли світова криза набирала оберти. У результаті дефіцит поточного рахунку просто вийшов з-під контролю і створив проблему, яка у всій своїй потужності «потрясла» економіку України. Коли восени 2008 року почали девальвувати гривню, висловлювалася думка, що це дозволить українському експорту стати конкурентним на світовому ринку і забезпечити необхідне надходження валюти до України. А коли в січні 2009 року був зафіксований профіцит за поточним рахунком, ідея профінансувати відтік капіталу з України за рахунок нарощування об`ємів експорту стала ще більша популярною.

Але реалії життя виявилися сумними. Замість зростання об`ємів українського експорту, було зафіксовано його колосальне падіння. Причина цієї ситуації багато в чому дуже проста. Український експорт – це, перш за все, метал і продукції хімпрому, яка багато в чому пов`язана з імпортом енергоресурсів. В результаті виходить «зачароване коло»: чим більша девальвація гривні, тим дорожчі імпортний природний газ і нафта. Відповідно ефект зростання експортних цін зникає. У 2009 році в Росії купили природного газу на 28,6% менше, ніж в 2008-му. При цьому об`єми падіння експорту українського металу і продукції хімічної промисловості склали 54% і 47% відповідно в порівнянні з 2008 роком.

У році нинішньому ситуація може ще посилитися – оскільки російський газ подорожчав, а добитися радикально зниження енергоспоживання без повноцінної модернізації виробництва нереально.

Експорт продовольства замість металу

У 2009 році саме експорт АПК дозволив більш-менш наповнювати економіку валютою. Падіння об`ємів експорту продукції АПК в 2009 році склало всього 12,2% в порівнянні з 2008 роком. Для економіки України виникла дійсно унікальна можливість завдяки кліматичним змінам і загальній проблемі браку продуктів заявити про себе на світовому ринку. І зробити візитною карткою експортного потенціалу України продукти харчування, як Росія робить це зі свого природного газу. Але для цього необхідно прибрати всі обмеження на ринку землі і привертати, а не відлякувати, світових монстрів за їх виробництвом. Це дійсно могло б радикально поміняти структуру українського експорту, зменшивши залежність від експорту металу і відповідно від імпорту природного газу.

Як уже згадувалося, за підсумками 2009 року негативне сальдо склало 11,7 млрд. дол. Великий внесок до його зростання внесла «втеча» валюти з фінансової системи України на ринок готівки.

За 2009 рік готівки було придбано більш ніж на 9 млдр. дол. Близько 70% її доводиться на обертові кошти «тіньової економіки», об`єм якої в результаті кризи зріс. Саме ці гроші допоможуть поліпшити фінансовий рахунок цього року – адже самі по собі вони дуже динамічні. І якщо після виборів президента бізнес одержить надію на стабільність, то він зможе хоч би частину їх швидко «влити» в український безготівковий ринок. Це може стати і стимулом ревальвації гривні, і стимулом посилення стабільності в економіці загалом.

Якщо після виборів бізнес не отримає чітких сигналів про стабільність, ці гроші будуть ще довго «бігати в тіні».

Окрім «втечі грошей в тінь», більше 9 млрд. дол. цього року українським резидентам довелося віддати свої зарубіжним інвесторам. Тільки у грудні 2009 року українським позичальникам вдалося досягти позитивного сальдо за обертом боргових зобов`язань (облігацій і кредитів нерезидентам). Сальдо невелике, всього 676 млн. дол.

До цього протягом всіх 11 місяців українському бізнесу доводилося віддавати борги нерезидентам, оскільки охочих позичати українським компаніям було дуже мало. Тільки в кінці року ситуація частково заспокоїлася, навіть дефолтні свопи по Україні впали нижче 1000 пунктів, і нерезиденти почали знов позичати.

Платіжний баланс підгодують ПІІ

Сміливо сподіватися, що в 2010 році, українські компанії і банки зможуть привернути інвестицій на рівні 20 млрд. дол, як це було в 2008 році. Швидше за все, українським компанія в поточному році вдасться привернути зарубіжних інвестицій у вигляді боргових зобов`язань на 3 млрд. дол. І це найоптимістичний прогноз.

Ймовірніше, що цього року зростуть прямі інвестиції. Минулого року завдяки нарощуванню капіталів своїх українських дочок на ринок було інвестовано близько 4,4 млрд. дол. У цьому цілком можна чекати близько 5-6 млрд. дол. нових інвестицій, оскільки для повного відновлення працездатності багатьох зарубіжних дочок потрібні стабільні вливання.

На відміну від 2009 року, в нинішньому Україні не треба погашати великі борги перед нерезидентами. Проте платіжний баланс тепер має інші ризики. Президентські вибори і відсутність чітких економічних перспектив на 2010 рік не дозволяють відновлювати бізнес у нормальному режимі.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)