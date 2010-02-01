Міжбанк: долар трохи підріс

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0130/8,0340, до 12:00 ціни зросли до 8,0320/8,0400. До закриття торгів цінові рівні досягли поточного максимуму – 8,0360/8,0440 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2635/0,2642, а до 12:00 ціни піднялися до 0,2647/0,2653. До закриття ціни скотилися до рівня 0,2646/0,2651.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3881/1,3883, а до 15:00 піднялися до 1,3915/1,3917. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,1260/11,1585, до 12:00 ціни пішли вгору – 11,1610/11,1790. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні встановилися на значеннях 11,1670/11,1835.