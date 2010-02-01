Профіциту поточного рахунку в 2010 році очікують на рівні 0,75 млрд. дол.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу України за підсумками 2010 року очікується на рівні 0,75 млрд. дол.

Про це говориться у щоденному огляді фінансових ринків ING Bank Ukraine, переданому агентству УНІАН.

У банку відзначили, що попередні дані про стан платіжного балансу, опубліковані Національним банком України, свідчать про те, що баланс поточного рахунку в грудні 2009 року погіршився (0,59 млрд. дол. порівняно з 0,34 млрд. дол. у листопаді), тоді як баланс фінансового рахунку перемістився в позитивну площину вперше з вересня 2008 року, коли фактично почалася економічна криза.

На думку експертів банку, негативна динаміка поточного рахунку обумовлена значною мірою показниками зовнішньої торгівлі товарами, де обсяг імпорту в грудні минулого року зріс на 11,1% порівняно з груднем 2008 року на тлі сезонного зростання споживання, а також у результаті збільшення обсягу імпорту російського газу. Тим часом, зростання обсягів експорту було достатньо помірним (1,7% в річному обчисленні), зважаючи на нестабільний попит на основну продукцію українського експорту. Внаслідок того, що зростання імпорту значно випередило зростання експорту, дефіцит зовнішньоторговельного балансу збільшився з 0,58 млрд. дол. в листопаді до 0,89 млрд. дол. у грудні 2009 року.

«Ми вважаємо, що погіршення торгового балансу в грудні не є початком нового тренда, а, швидше, відбиває одноразові зміни, які можуть бути нейтралізовані впродовж кількох місяців. Ми вважаємо, що обсяг імпорту газу на початку 2010 року буде достатньо помірним, оскільки в четвертому кварталі 2009 року уряд імпортував частину газу для забезпечення майбутнього споживання, оскільки вартість імпорту газу в першому кварталі 2010 року зросла приблизно на 20% порівняно з четвертим кварталом 2009 року», – говориться в огляді.

Також зазначається, що, незважаючи на невелике збільшення наприкінці минулого року, дефіцит поточного рахунку значно знизився за підсумками 2009 року (1,94 млрд. дол. порівняно з 12,9 млрд. дол.) на тлі девальвації гривні та скорочення споживання імпортованих товарів.

«Даний показник перевищує наші очікування (1,4 млрд. дол.), проте скорочення дефіциту торгового балансу є основним чинником, що дозволяє нам чекати подальшого покращення стану поточного рахунку в 2010 році на тлі прогнозованого відновлення попиту на світовому товарному ринку. Ми вважаємо, що покращення балансу поточного рахунку усуває найнебезпечніший чинник ризику девальвації гривні в коротко- і середньостроковій перспективі. В результаті, ми чекаємо невеликий профіцит поточного рахунку за підсумками 2010 року на рівні 0,75 млрд. дол., або 0,6% ВВП», – повідомляють експерти ING Bank Ukraine.

Крім того, зазначається, що сальдо фінансового рахунку в грудні несподівано перемістилося в позитивну площину на тлі припливу іноземної валюти за середньостроковими кредитами, переважно завдяки збільшенню припливу і скороченню виплат за зобов`язаннями банківської системи. «Даний факт може бути пов`язаний з успішним проведенням в грудні реструктуризації зовнішніх зобов`язань кількома українськими банками, а також зі збільшенням капіталу українських фінансових установ їхніми іноземними акціонерами. Позитивний приплив кредитів в іноземній валюті навіть компенсував скорочення припливу прямих іноземних інвестицій (-66,5% за місяць) і відплив портфельних інвестицій», – говориться в огляді.

Також зазначається, що, на відміну від великого обсягу припливу іноземної валюти за фінансовим рахунком у 2008 році (профіцит у розмірі 9,87 млрд. дол.), дефіцит фінансового рахунку в 2009 році у розмірі 11,8 млрд. дол. може бути серйозним приводом для неспокою, оскільки може порушити стабільність гривні найближчим майбутнім.

«Водночас, динаміка балансу фінансового рахунку є достатньо оптимістичною, оскільки його дефіцит скорочується з середини 2009 року. І, незважаючи на те, що основною причиною такої динаміки є не підвищення привабливості українських емітентів для інвесторів, а, швидше, масова реструктуризація зовнішніх зобов`язань, ми вважаємо, що зниження рівня політичного ризику після президентських виборів дозволить покращити даний показник у другому півріччі 2010 року», – говорять експерти.

Оскільки сальдо як поточного, так і фінансового рахунку за підсумками 2009 року є негативним, загальне сальдо платіжного балансу в 2009 році також залишилося негативним (13,6 млрд. дол.), а його дефіцит в 4,2 разу перевищує показник 2008 року. Таким чином, НБУ довелося фінансувати цей дефіцит зі своїх валютних резервів.

«Ми вважаємо, що в 2010 році загальний платіжний баланс знову буде негативним. Проте значно менший дефіцит (2,75 млрд. дол.) не представлятиме великої загрози для гривні в 2010 році з урахуванням обсягу валютних резервів НБУ (25,5 млрд. дол.) і очікуваного отримання кредитів від міжнародних фінансових організацій в другому кварталі 2010 року», – говориться в огляді ING Bank Ukraine.