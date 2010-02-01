Ющенко проведе робочу зустріч з проблем повернення кредитів
17:45, 01 лютого 2010Фінанси
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5 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе робочу зустріч щодо проблем повернення кредитів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.
У зустрічі візьмуть участь керівники Національного банку України, Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції та Міністерства внутрішніх справ.
За словами І.ВАННИКОВОЇ, метою зустрічі є визначення плану дій щодо врегулювання проблеми повернення кредитів.
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