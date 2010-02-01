Банк «Хрещатик» припинив роботу з Moody’s

Банк «Хрещатик» припинив роботу з рейтинговим агентством Moody’s. Про це йдеться в повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, припинення співпраці з Moody’s обумовлене відсутністю ринку міжнародних запозичень, а також виплат банку за корпоративним боргом зовнішнім кредиторам.

Як відзначив голова правління банку Дмитрій ГРИДЖУК, такий крок є економічно зваженим і надає «Хрещатику» можливість мінімізувати додаткове навантаження на витрати банку.

Він також повідомив, що за стабілізації ситуації на світовому ринку банк повернеться до питання відновлення ділових відносин з іноземними рейтинговими агентствами.

Довідка УНІАН. ВАТ «Комерційний банк «Хрещатик» зареєстровано в травні 1993 року, на сьогодні входить до групи великих банків України.

Активи банку на 1 жовтня 2009 року склали - 6,013 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 3,839 млрд. грн., зобов`язання - 5,278 млрд. грн., статутний капітал - 540 млн. грн., власний капітал - 735,141 млн. грн.

Банк «Хрещатик» в січні-вересні 2009 року скоротив прибуток майже в 10 разів – до 6 млн. грн.

За даними банку, на 1 квітня 2009 р. його акціонерами були: ТОВ «КФ «Укрфінком», пряма участь – 37,678%; Головне фінансове управління виконавського органу Київської міської ради, пряма участь – 23,7037%.

За даними агентства Fitch, до 58% акцій банку побічно контролює Київська інвестиційна група.