Пенсії після кризи підвищаться

Кандидат у президенти України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє підвищення пенсій після завершення кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час теледебатів у прямому ефірі на Першому Національному телеканалі.

«Після завершення кризи ми системно підвищуватимемо пенсії, даватимемо пенсії високі і гідні тим людям, які пропрацювали усе своє життя, віддаючи країні всі сили і енергію. Для дітей війни, які також згідно із законом мають отримувати підвищену пенсію, ми теж обов`язково зробимо це після закінчення кризи», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона ще раз відзначила, що криза закінчиться й економіка знову почне стабільно розвиватися максимум через півроку. Тоді, за її словами, усі соціальні програми знову запрацюють, а без цього підвищення соцстандартів неможливе.

«Ми не можемо сьогодні підвищувати соціальні витрати у той час, коли нам потрібно спочатку поставити на ноги економіку, яка у нас, як і в усьому світі, дуже постраждала від кризи», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши, що підвищення соцстандартів для неї є одним із пріоритетів.

Нагадаємо, що Ю.ТИМОШЕНКО бере участь у теледебатах одна, оскільки В.ЯНУКОВИЧ відмовився вести публічну дискусію зі своїм конкурентом.