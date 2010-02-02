Економіст: політична ситуація зараз негативно впливає на гривню

Політична ситуація в Україні буде здійснювати в найближчі дні негативний тиск на валютний ринок.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він прогнозує, що поточний тиждень не буде сприятливим для гривні. Економіст пояснив свою точку зору тим, що «у зв`язку з другим туром президентських виборів напруженість у політичному середовищі стрімко зростає».

О.БЛІНОВ зазначив, що гривня почала лютий помірним падінням. За його підрахунками, учора на міжбанківському ринку гривня подешевшала до долара на 0,2%. При цьому з початку 2010 року українська валюта подешевшала до американської на 0,6%, додав економіст.