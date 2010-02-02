«Райффайзен Банк Аваль» у 2009р. отримав збитки на 2 млрд.грн.

«Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ) завершив 2009 рік зі збитками 2,019 млрд. грн. проти 531,432 млн. грн. прибутку в 2008 році.

Про це йдеться в повідомленні банку, обнародуваному в газеті «Голос України» (номер від 30 січня ц.р.).

Активи банку минулого року скоротилися на 17% і на 1 січня 2010 року склали 54,048 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 12%, до 48,725 млрд. грн., зобов`язання – на 16%, до 48,735 млрд. грн. Статутний капітал банку впродовж вказаного періоду не змінювався і на 1 січня ц.р. склав 2,420 млрд. грн., власний капітал зменшився на 29% – до 5,313 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» засноване в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

«Райффайзен Інтернешнл Банк-Холдинг АГ» (Австрія) володіє 95,93% акцій української кредитно-фінансової установи.