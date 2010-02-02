Міжбанк відкрився котируваннями 8,0370/8,0580 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0370/8,0580 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2659/0,2666, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,1815/11,2145.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,3916/1,3918 (понеділок – 1,3881/1,3883).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.