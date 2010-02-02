Середній курс в комбанках підвищився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,06 грн./дол., продають – по 8,11 грн./дол. Курс трохи підвищився порівняно з 1 лютого. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 8,02-8,09 грн./дол., продажу – в межах 8,10-8,12 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,3% порівняно з 1 лютого і сьогодні становить 11,20/11,35 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,05-11,27 грн./євро, продажу – в межах 11,31-11,41 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках порівняно з 1 лютого підвищився на 0,5% і становить у середньому 0,2606 грн./рубль, курс продажу – без змін – 0,2687 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2800 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,06 грн./дол., продажу – 8,11 грн./дол. Курс трохи підвищився відучора. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 8,02-8,09 грн./дол., продажу – в межах 8,10-8,13 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,4% порівняно з 1 лютого, і сьогодні становить 11,22 грн./євро, курс продажу – на 0,3%, до 11,36 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,14-11,27 грн./євро, продажу – в межах 11,31-11,40 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках столиці порівняно з 1 лютого підвищився на 0,7% і сьогодні становить 0,2592 грн./рубль, курс продажу – на 0,3%, до 0,2695 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2650 грн./рубль, продажу – в межах 0,2679-0,2800 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,05/8,10 грн., євро – 11,15/11,35 грн., рубль – 0,2630/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,05/8,13 грн., євро – 11,08/11,45 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,05/8,10 грн., євро – 11,05/11,35 грн., рубль – 0,2590/0,2710 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 2 лютого, становить: гривні до долара США – 7,9993, до євро – 11,129426, до російського рубля – 0,26314.