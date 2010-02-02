Міжбанк: на 12:00 котирування зросли

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 8,0370/8,0580, а до 12:00 ціни виросли до 8,0650/8,0750 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок сьогодні відкрився котируваннями 0,2659/0,2666, а до 12:00 ціни піднялися до 0,2671/0,2678. У Росії курс долар-рубль впав і до 12:00 встановився на рівні 30,1580 (-0,2070).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3916/1,3918, змінюючись у вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,1815/11,2145, до 12:00 ціни пішли вгору – 11,2380/11,2560.