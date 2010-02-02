«Кредитпромбанк» збільшив збиток у 100 разів – до 307 млн. грн.

ВАТ «Кредитпромбанк» (Київ) за підсумками 2009 року збільшив збиток більш ніж у 100 разів, у порівнянні з 2008 роком, – до 307,430 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні банку, обнародуваному у газеті «Голос України» від 30 січня 2010 року.

Згідно з повідомленням, у 2009 році активи банку зменшилися на 6% і на 1 січня 2010 року склали 13,578 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 3% - до 11,782 млрд. грн., зобов`язання – на 4% - до 12,834 млрд. грн.

Статутний капітал банку за звітний період не змінювався і залишився на рівні 1,35 млрд. грн., власний капітал – зменшився на 24% - до 1,223 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Кредитпромбанк" створене у 1997 році і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Основними акціонерами банку є компанія Homertron Trading Limited (Ірландія) – 34,0038%; громадянин Греції Константінос ПАПУНІДІС, пряма участь – 6,6929%, опосередкована – 72,5875%, компанія Fintest Holding Limited (Кіпр) – 38,5837%.