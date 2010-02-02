Зростання ВВП України за підсумками 2010р. становитиме близько 3%

17:02, 02 лютого 2010
Фінанси
0

Прогноз Fitch

Аналітична група міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings із суверенних рейтингів прогнозує, що в 2010 р. у регіоні Європа, Близький Схід і Африка більшість країн із економікою, що розвивається, досягнуть зростання ВВП, зокрема на 4,5% - у Росії, 3% - в Україні й Казахстані та 4% - у Туреччині.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні зазначається, що щодо зіставних компаній із розвинених ринків корпоративні емітенти із ринків, що розвиваються, регіону Європа, Близький Схід і Африка, як очікується, збільшать свої капвкладення в 2010 р., по мірі того як ці компанії матимуть більше оптимізму щодо перспектив зростання свого бізнесу на тлі покращення економічних перспектив. На розвинених ринках не очікується значних змін в інвестиційних планах корпоративних емітентів, за винятком секторів нерухомості й будівництва, в яких прогнозується подальше зниження рівнів інвестицій.

«Плани капітальних вкладень компаній із ринків, що розвиваються, в значній мірі відображають очікування цих емітентів у плані перспектив зростання їхнього бізнесу, – зазначає голова аналітичної групи Fitch по корпоративних емітентах із ринків, що розвиваються, в регіоні Європа, Близький Схід і Африка Реймонд ХІЛЛ. - Проте в деякій мірі прогноз по інвестиціях також відображатиме доступність кредитів і кредитоспроможність окремих галузей і емітентів у ситуації, коли банки, що стикаються з обмеженнями капіталу, стають більш селективними». У поточний період спаду кредитори схильні віддавати перевагу емітентам зі стабільнішими напрямками діяльності, такими як ПЕК, комунальний сектор та інші інфраструктурні галузі.

По 107 рейтингованим компаніям із ринків, що розвиваються, в регіоні Fitch прогнозує сукупне збільшення інвестицій на 14% у 2010 р., і наразі очікується, що інвестиції залишаться приблизно на такому ж рівні в 2011 р. На відміну від ситуації на ринках, що розвиваються, Fitch вважає, що корпоративні емітенти з розвинених ринків матимуть невелике зниження капітальних вкладень у 2010 р., а в 2011 р. послідує зростання, у відсотках виражене невисоким однозначним числом. Підвищення інвестицій очікується в 2010 р. на ринках, що розвиваються, загалом, а зниження інвестицій розцінюється як вірогідне лише в секторах нерухомості й будівництва. Прогнозується загальне зростання капвкладень із очікуваного рівня за 2009 р. у 98 млрд. дол. до 112 млрд. дол. у 2010 р.

Загалом, за прогнозами Fitch, капітальні витрати в емітентів із ринків, що розвиваються, знизилися на 8% у 2009 р. при очікуваному скороченні ВВП на 6,2% у країнах Європи з економікою, що розвивалася, і зростанні в 0,9% на Близькому Сході й в Африці. Тоді як такі галузі, як телекомунікації, обробна промисловість і базові матеріали істотно зменшили капвкладення в 2009 р., такі сектори, як енергетика/комунальний сектор і транспорт, збільшили рівні інвестицій, що відображає більш довгострокові потреби в інвестиціях в інфраструктуру на ринках, що розвиваються.

Згідно з повідомленням, у плані аналізу по секторах рейтингованих корпоративних емітентів, 55% капіталовкладень, очікуваних у 2010 р., належать до нафтогазового сектора, 20% - до транспортного сектора, 10% - до ТМТ (телекомунікації/ЗМІ/технології), 8% - до енергетики/комунального сектора, 6% - до базових матеріалів, при мінімальних рівнях інвестицій, очікуваних в інших секторах.

Тоді як поточні очікування на 2011 р. передбачають рівні інвестицій, аналогічні 2010 р., у разі більш суттєвого економічного зростання, ніж прогнозується наразі, такі галузі, як базові матеріали, обробна промисловість і споживчий сектор, можуть збільшити свої інвестиційні плани в очікуванні підвищення попиту. Така тенденція може сприяти зростанню левереджа в короткостроковій перспективі, що буде необхідно відстежувати на предмет потенційної дії на рейтинги. Водночас поточні рівні рейтингів розглядаються як достатньо захищені на випадок помірного підвищення інвестицій, якщо це супроводжуватиметься зростанням.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter