В Україні реалізується понад 45 спільних проектів з МФО

В Україні на різних стадіях реалізації знаходяться понад 45 проектів з міжнародними фінансовими організаціями на суму 13,7 млрд. дол. США, а також 235 спільних проектів з матеріально-технічної допомоги, розпочатих у 2008 і 2009 роках (включаючи проекти на майданчику ЧАЕС), загальною контрактною вартістю понад 3,1 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економіки України.

Наголошується, що на стадії реалізації знаходяться 22 спільних з МФО проекти в державному секторі економіки на суму 3,4 млрд. дол. США. При цьому в 2008 і 2009 роках істотно покращилась структура і якість портфеля проектів МФО шляхом направлення більшої частини ресурсів для розвитку інфраструктури (енергетика - 27% ресурсів (у 2007 р. - 15 %), транспорт - 29%).

Серед проектів, зокрема: проекти з підвищення пропускної спроможності залізничного напрямку Знам’янка – Джанкой, реконструкція автомобільних доріг на під`їзді до Києва і в Київській, Житомирській, Полтавській областях, реконструкція електричних мереж і будівництво повітряних ліній у центральній, південній частинах України і в Криму, будівництво метрополітену в Дніпропетровську і Донецьку, програми з енергоефективності і охороні довкілля, поліпшення надання послуг населенню з тепло- і водопостачання та ін.

У Мінекономіки підкреслюють, що портфель спільних проектів з МФО за 2 роки було збільшено більш ніж удвічі, а для реалізації нових проектів з МТД у 2010 році планується залучити 534,9 млн. дол. США, що в 1,5 раза більше, ніж у 2009 році.