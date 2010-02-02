Україна сподівається у 2010 р. отримати від СБ 850 млн. дол.

Уряд України спільно зі Світовим банком займаються підготовкою проектів запозичення коштів для підтримки державного бюджету в 2010 році на 850 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економіки України.

«У 2010 році готуються й будуть упроваджені 2 проекти для підтримки бюджету на суму приблизно 850 млн. дол. США», - йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки також підкреслюють, що за всі роки співпраці зі Світовим банком впродовж 2008-2009 років Україні вдалося залучити для підтримки структурних реформ, реабілітації фінансового сектора, підвищення довіри суспільства до банківської системи й фінансування державного бюджету 5 системних позик, по трьом із яких кошти в розмірі 1,2 млрд. дол. США були направлені до державного бюджету.