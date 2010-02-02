Курс НБУ на 3 лютого 2010 р

Офіційний курс НБУ на 03.02.10100 USD США – 800.0400 (на 2 лютого – 799.9300) 100 EUR – 1115.0157 (на 2 лютого – 1112.9426) 10 RUR – 2.6506 (на 2 лютого – 2.6314) Облікові курси банківських металів на 03.02.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 89124.46 (на 2 лютого – 86552.43) 961 XAG 10 Срібло – 1342.47 (на 2 лютого – 1298.29) 962XPT10 Платина-123846.19(на 2 лютого-121269.39) 964XPD10 Паладій-34721.74(на 2 лютого-33517.07)

Офіційний курс НБУ на 03.02.10 100 USD США – 800.0400 (на 2 лютого – 799.9300) 100 EUR – 1115.0157 (на 2 лютого – 1112.9426) 10 RUR – 2.6506 (на 2 лютого – 2.6314) Облікові курси банківських металів на 03.02.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 89124.46 (на 2 лютого – 86552.43) 961 XAG 10 Срібло – 1342.47 (на 2 лютого – 1298.29) 962XPT10 Платина-123846.19(на 2 лютого-121269.39) 964XPD10 Паладій-34721.74(на 2 лютого-33517.07)

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