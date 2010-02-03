Україна і МФО готують до реалізації 9 проектів на 4,7 млрд. дол.

Україна спільно з міжнародними фінансовими організаціями готує до реалізації у 2010-2012 роках 9 проектів на суму 4,7 млрд. дол. США.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економки України.

Зокрема, це проекти з реабілітації газотранспортної системи України, будівництва двох ділянок метрополітену в Києві, проекти з поліпшення надання послуг населенню з теплопостачання, будівництва і реконструкції ділянки міжнародної автомобільної дороги Київ-Харків, реконструкції і будівництва електричних мереж у південних областях України тощо.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономіки, в Україні на різних стадіях реалізації знаходяться понад 45 проектів з міжнародними фінансовими організаціями на суму 13,7 млрд. дол. США, а також 235 спільних проектів з матеріально-технічної допомоги, започаткованих у 2008 і 2009 роках (включаючи проекти на майданчику ЧАЕС), загальною контрактною вартістю понад 3,1 млрд. дол.