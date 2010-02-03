Євро дешевшає по відношенню до фунта

Вартість євро в парі з доларом залишається стабільною в середу, однак курс єдиної європейської валюти по відношенню до фунта стерлінгів і ряду інших валют знижується через побоювання погіршення бюджетних проблем в єврозоні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Економісти Нуріель Рубіні і Арнаб Дас з Roubini Global Economics стверджують, що для порятунку Греції від бюджетної кризи необхідний "план жорсткої економіки", реалізація якого буде підтримана Міжнародним валютним фондом.

Вартість євро до долара не змінилася до 9:15 у середу і склала 1,3965 долара за євро.

Курс єдиної європейської валюти до єни виріс до цього часу до 126,38 єни проти 126,21 на кінець сесії у вівторок.

Долар в парі з японською нацвалютою торгувався на рівні 90,49 єни в порівнянні з 90,38 єни днем раніше.

"Зберігаються побоювання, що бюджетні та фінансові проблеми в єврозоні погіршаться. Ці побоювання не дадуть євро рости", - вважає головний економіст Tokai Tokyo Securities Co. Міцуру Саїто.