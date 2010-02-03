Міжбанк: торги доларом відкрилися ростом

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань, – 8,0720/8,0860 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2698/0,2703, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,2830/11,3060. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости – 1,3975/1,3977 (вівторок – 1,3916/1,3918).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.