Уряд розробляє підтримку кредитних спілок – Суслов

Уряд України сьогодні опікується розробкою системи для підтримки кредитних спілок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) Віктор СУСЛОВ.

Він наголосив, що сьогодні існують дві проблеми, які необхідно вирішити, і уряд готовий цим займатися. Насамперед це проблема неповернення депозитів проблемних кредитних спілок, а також питання підтримки платоспроможності і ліквідності цих спілок.

«На обидві проблеми реакція уряду позитивна, і уряд готовий підтримати проект закону, який знаходиться у Верховній Раді, про створення Фонду гарантування вкладів для членів кредитних спілок і взяти участь в доопрацюванні цього документа. А коли закон набуде чинності, то уряд готовий фінансово взяти участь у наповненні цього фонду, і тоді з`явиться законодавча підстава для того, щоб надати підтримку вкладникам», – сказав В.СУСЛОВ.

При цьому він підкреслив, що на сьогодні обсяг проблемних депозитів у кредитних спілках, які можуть бути не повернені, становить приблизно 1,6 млрд. грн., тоді як загальний обсяг депозитів – трохи більше від 3 млрд. грн.

«Проте проблемні – це ще не означає, що безповоротні. Це всі разом - і прострочені, і проблемні. Отже, можливо, частину буде повернено», – сказав В.СУСЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня п.р. Верховна Рада України відмовилася створити Фонд гарантування вкладів для членів кредитних спілок. За ухвалення даного законопроекту проголосували лише 155 народних депутатів з 429, зареєстрованих в сесійній залі. Після негативного голосування ВР ухвалила рішення направити законопроект на повторне перше читання.