Міжбанк: на 12:00 котирування склали 8,0715/8,0785 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0720/8,0860, на 12:00 ціни знизилися до 8,0715/8,0785 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2698/0,2703, а на 12:00 ціни підвищилися до 0,2701/0,2707. У Росії курс долар-рубль впав, і на 12:00 встановився на рівні 29,8600 (-0,2986).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3975/1,3977, а на 12:00 зросли до 1,4012/1,4014. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,2830/11,3060, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,3045/11,3220.