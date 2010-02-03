«Нафтогаз» розрахується за січневий газ цього тижня

За російський газ, одержаний у січні, НАК «Нафтогаз України» розрахується з «Газпромом» поточного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам заявив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

Він також відзначив, що, враховуючи, що граничний термін оплати - 7 лютого - припадає на неділю, оплату за газ буде виконано у п`ятницю, 5 лютого, а, можливо, і раніше. «Можливо, ми заплатимо навіть раніше від 5 лютого», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Він також зазначив, що сума оплати становитиме 780 млн. доларів, проте не уточнив, з яких джерел будуть гроші.

Нагадаємо, що 27 січня І.УМАНСЬКИЙ припускав, що за поставлений до України природний газ у січні 2010 року НАК “Нафтогаз України” заплатить “Газпрому” в лютому переважно за рахунок власних коштів.

“Левовою часткою будуть власні кошти “Нафтогазу”, - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

При цьому йому важко було назвати гадану суму. “Зараз важко сказати, тому що ще до кінця місяця НАК продовжує акумулювати кошти з ринку. Залежно від того, скільки коштів буде закумульовано і які залишки будуть на рахунках, визначатиметься сума”, - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Крім того, він не виключив, що для оплати за газ можуть бути залучені кредити, зокрема, і недержавних банків.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України» зобов`язана щомісяця направляти ВАТ «Газпром» платежі за газ не пізніше за 7 число місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Дотепер Україна своєчасно і в повному обсягу розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.