«Оранта» зменшила збір страхових платежів на 29%

Національна акціонерна страхова компанія (НАСК) «Оранта» за підсумками 2009 року зібрала страхових платежів на суму 715 млн. грн., що на 29% менше показника 2008 року (1,01 млрд. грн.).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова наглядової ради НАСК «Оранта» Олег СПІЛКА.

За його словами, основний спад обсягів збору страхових платежів у 2009 році було зафіксовано з КАСКО, дещо зменшилися обсяги страхових платежів з майнового страхування, при цьому обсяг платежів з обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів залишився без змін.

За інформацією компанії, обсяг страхових виплат за підсумками минулого року становив 345,4 млн. грн. проти 399,5 млн. грн. у 2008 році. Обсяг сформованих страхових резервів НАСК «Оранта» за підсумками 2009 року становив більше 330 млн. грн.

Довідка УНІАН. НАСК «Оранта» заснована в листопаді 1921 року. До 1993 року компанія мала назву «Укрдержстрах».

Загальний збір страхових платежів компанії за підсумками 9 місяців 2009 року становив 540 млн. грн., страхові виплати – 256,4 млн. грн.

Станом на початок грудня 2009 року основними акціонерами компанії були: АТ «Дочірня організація «БТА Банк» «БТА Секьюрітіс» (Казахстан, м. Алмати) – 4,778493%; «Colorino Trading Limited» (Кіпр) – 5,642165%; «Saleta Limited» (Кіпр) – 5,642066%; АТ «БТА Банк» (Казахстан, м. Алмати) – 30,393820%; «Беквуд Холдінгс Лімітед» (Кіпр) – 16,160849%; «Чілвел Лімітед» (Кіпр) – 18,340226%.

У середині січня 2010 року долі кіпрських компаній «Беквуд Холдінгс Лімітед» і «Чілвел Лімітед» у капіталі НАСК «Оранта» стали менше 10%.