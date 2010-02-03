Міжбанк закрився на рівні 8,0685/8,0735 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,0720/8,0860, на 12:00 ціни знизилися до 8,0715/8,0785. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0685/8,0735 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2698/0,2703, а на 12:00 ціни піднялися до 0,2701/0,2707. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2700/0,2705.

У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,8575 (-0,3011).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3950/1,4025.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,2830/11,3060, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,3045/11,3220. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися до 11,2840/11,2975.