Держказначейство виплатить ЄДАПС 72 млн. грн.

Прокуратура Києва за результатами проведеної перевірки внесла припис Державному казначейству України з вимогою виплатити консорціуму ЄДАПС (Єдина державна автоматизована паспортна система) 72 млн. грн. за виготовлені автомобільні номери та паспорти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, цьому передувала проведена перевірка в Держказначействі України щодо незадовільного стану розрахунково-касового обслуговування розпорядників і одержувачів коштів державного бюджету.

Встановлено, що Держказначейство не виконало вимоги розпорядника бюджетних коштів Міністерства внутрішніх справ України по платіжних дорученнях про переказ коштів на адресу вітчизняних підприємств-виробників консорціуму ЄДАПС та ін. Зокрема, платіжними дорученнями МВС України передбачене погашення кредиторської заборгованості за отримані номерні знаки, паспорти громадян України для виїзду за кордон, бланки строго обліку дозвільної системи тощо.

«За результатами перевірки прокуратурою столиці 30 січня 2010 року в Державне казначейство України внесений припис із вимогою негайно переказати кошти в сумі понад 72 млн. грн. по зазначеному цільовому призначенню», - повідомили у прес-службі прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що консорціум ЄДАПС відмовився друкувати паспорти і десятки тисяч громадян не можуть їх одержати, «оскільки ЄДАПС, фактично використовуючи своє монопольне становище і вплив на колишнього директора поліграфічного комбінату «Україна», відмовляється виконувати свої зобов'язання без попередньої оплати».

29 січня консорціум ЄДАПС заявив, що протягом «трьох-чотирьох діб» виконає всі свої зобов'язання перед МВС, якщо йому будуть виплачені борги.