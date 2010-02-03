Кабмін допоможе малому бізнесу з кредитами

Кабінет Міністрів України доручив міністерствам фінансів, економіки і Державному комітету з питань регуляторної політики і підприємництва під час розробки проекту закону про держбюджет-2010 і на подальші роки передбачити виділення коштів на кредитно-гарантійну підтримку малого і середнього бізнесу в розмірі 0,15% дохідної частини бюджету.

Це передбачено постановою уряду від 27 січня 2010 р. №68, оприлюдненою на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з постановою, сума коштів на підтримку діяльності фондів кредитно-гарантійної підтримки не повинна бути меншою, ніж 200 млн. грн., крім того, не меншою, ніж 100 млн. грн. має бути виділено для кредитування проектів суб`єктів малого і середнього підприємництва.

Постановою передбачено створення на базі фонду підтримки підприємництва і регіональних фондів підтримки підприємництва фондів кредитно-гарантійної політики.