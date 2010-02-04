Результати цільового аукціону НБУ 3 лютого

Національний банк України 3 лютого 2010 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 9 308 тис. доларів США наступним 47 банкам: "ДІАМАНТБАНК", "СБЕРБАНК РОСІЇ", АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АБ "УКРГАЗБАНК", АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, Акціонерний банк "Південний", АТ "Банк "Фінанси та Кредит", АТ "Банк"ТАВРИКА", АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", АТ "МетаБанк", АТ "ОТП Банк", АТ "ПроКредит Банк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "РОДОВІД БАНК", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), АТ "Укрексімбанк", АТ "УкрСиббанк", БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", ВАТ "МТБ", ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "Платинум Банк", ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"Київ, ВАТ "ФІНЕКСБАНК", М.КИЇВ, ВАТ "ХК БАНК", ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ УніКредит Банк, ПАТ "АКБ "ТРАСТ-КАПІТАЛ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ, ПАТ "Банк Камбіо", ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА", ПАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк, ПАТ "ІHДЕКС-БАHК", ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "ПЛЮС БАНК", ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК, ПуАТ "СЕБ Банк", ПУБЛІЧНЕ АТ "АКБ "БАЗИС", м.Харків.

Усім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом 8.01 грн. за 1 долар США.