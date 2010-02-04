Долар і єна дорожчають

Курси долара та єни ідуть на підвищення з ранку в четвер.

Інвестори побоюються можливого уповільнення економічного відновлення в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: роздрібні продажі в Австралії несподівано скоротилися, а безробіття в Новій Зеландії підскочило до максимуму більш ніж за 10 років, повідомляє агентство Bloomberg.

Вартість євро в парі з доларом залишається біля мінімального рівня за 7 місяців в очікуванні, що Європейський центральний банк не стане згортати програми стимулювання на засіданні в четвер у зв`язку з бюджетними проблемами Греції.

Ринок стурбований тим, що бюджетна криза Греції може перекинутися і на інші країни єврозони, включаючи Португалію та Іспанію.

Євро коштував 1,3886 долара на 9:10 у четвер у порівнянні з 1,3893 долара напередодні в Нью-Йорку.

Курс долара до єни знизився до 90,89 єни з 90,98 єни на кінець попередньої сесії.

Вартість євро до японської валюти становила 126,21 єни в порівнянні з 126,42 єни в середу.

"Невизначеність щодо австралійської економіки шкодить інтересу до прибуткових валют. Побоювання бюджетних проблем в Європі також закріпили небажання ризикувати", - стверджує старший аналітик Mizuho Trust & Banking Co. Масахіде Танака.