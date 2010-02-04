Київ і Мінськ скоротили товарообіг

Товарообіг між Україною і Білоруссю у 2009 році знизився до 3 млрд. доларів.

Про це повідомили у торгово-економічній групі білоруського дипломатичного представництва у Києві, повідомляє агентство "БєлТА".

Показник 2009 року становить 61% від товарообігу між двома країнами 2008 року. На 39% зменшився як імпорт, так і експорт кожної з держав.

Експорт білоруських товарів до України становив близько 1,7 млрд. доларів, імпорт - близько 1,3 млрд. доларів.

Торгове сальдо виявилося додатним для Білорусі - 404 млн. доларів.

2003 року товарообіг становив 705 млн. доларів, а 2008 сягнув 5 млрд. доларів.

В білоруському дипломатичному представництві пояснили, що стійкий розвиток торговельно-господарської співпраці між Україною і Білоруссю помітно знизився з урахуванням впливу світової фінансової кризи на економіку двох країн.