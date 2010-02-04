Тимошенко має намір націоналізувати всі збанкрутілі банки

Кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про намір після виборів націоналізувати всі збанкрутілі банки.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у ефірі телеканалу "1+1".

"Після моєї перемоги на президентських виборах всі банки, які таким чином зруйнували фінансову стабільність людей, будуть націоналізовані, будуть введені в нормальне робоче русло і людям будуть повернуті депозити", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в Президенти, чинний прем’єр нагадала, що уряд звертався до Національного банку щодо необхідності націоналізації банку "Надра", щоб гарантувати його вкладникам повернення заощаджень. "Ми даємо сигнали Національному банку, що ми готові були націоналізувати ще півроку тому. І ми готові були це взяти на себе, але від Національного банку ми жодного разу згоди не отримали, тому що там – велика корупція", - зазначила вона.

"Після президентських виборів я вскрию все, що робилося в банківської системі України, все, що робилося проти вас, проти країни, там, де виводилися мільярди грошей з держави і саме внаслідок цього курс гривні впав до 8 гривень за долар", - заявила вона.