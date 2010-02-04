Гривня користується підтримкою від скорочення ліквідності

Гривня зараз користується підтримкою від скорочення ліквідності в банківській системі.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він підкреслив, що залишки на кореспондентських рахунках комерційних банків у НБУ на ранок середи, 3 лютого, скоротилися до 15,2 млрд. грн., що є найнижчим показником із початку 2010 року.

За словами економіста, українська валюта в середу завершила торги відсутністю курсових змін. Міжбанківський валютний ринок відкрився вчора на девальваційних настроях, повідомив О.БЛІНОВ. Так, зазначив він, протягом першої години торгів котирування досягли 8,08-8,09 грн./дол. Однак гривня змогла відстояти позиції і залишитися практично на рівні вівторка, підкреслив економіст.

Як повідомляв УНІАН, на українському міжбанку торги по долару США вчора відкрилися наступними котируваннями - 8,0720/8,0860, до 12:00 ціни знизилися до 8,0715/8,0785.

До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0685/8,0735 грн./дол.