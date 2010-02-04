Фінустановам заборонено збільшувати проценти за кредитами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон, який забороняє фінансовим установам в односторонньому порядку збільшувати розмір процентів та інших платежів, передбачених кредитним договором.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 21 січня.

Закон передбачає внесення доповнень до Цивільного кодексу України і Закону “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, відповідно до яких поряд з банками, також й іншим фінансовим установам заборонено в односторонньому порядку збільшувати процентну ставку та інші платежі за вже виданими кредитами.