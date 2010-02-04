Міжбанк: на 12:00 котирування склали 8,0330/8,0460 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0615/8,0765, на 12:00 ціни впали до 8,0330/8,0460 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2651/0,2688, на 12:00 звузився спред - 0,2670/0,2675. У Росії курс долар-рубль зріс, і на 12:00 встановився на рівні 30,0700 (+0,2125).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3852/1,3854, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,1660/11,1890, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,1185/11,1380.