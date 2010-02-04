Президент оцінює падіння ВВП України в 2009 р. на рівні 15%

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оцінює падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2009 році на рівні 15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні під час спільного засідання, яке пройшло в Національному банку України.

При цьому В.ЮЩЕНКО зазначив, що на сьогодні обсяг неповерненого податку на додану вартість становить 25 млрд. грн., а на 1 січня ц.р. ця цифра була на рівні 22 млрд. грн. При цьому, рік тому ця сума становила 7,9 млрд. грн.

Також Президент повідомив, що рівень авансових податкових платежів на сьогодні досягає 12 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що реальний дефіцит державних фінансів на сьогодні становить близько 80 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив свій прогноз, порівняно з торішнім жовтневим прогнозом, щодо падіння ВВП України в 2009 році на 0,5% - до 14,5%.

Нагадаємо, що в жовтні 2009 р. ЄБРР погіршив прогноз падіння ВВП України за підсумками 2009 рік з 10% (травневий прогноз) до 14%. Тоді ЄБРР поліпшив динаміку зростання ВВП України в 2010 році з 0% до 3%.

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I, II і III кварталах 2009 року проти аналогічних періодів 2008 року становило 20,3%, 17,8% і 15,9%, відповідно.

Бюджет на 2009 рік був розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.

Київ. 4 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО оцінює падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2009 році на рівні 15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні під час спільного засідання, яке пройшло в Національному банку України.

При цьому В.ЮЩЕНКО зазначив, що на сьогодні обсяг неповерненого податку на додану вартість становить 25 млрд. грн., а на 1 січня ц.р. ця цифра була на рівні 22 млрд. грн. При цьому, рік тому ця сума становила 7,9 млрд. грн.

Також Президент повідомив, що рівень авансових податкових платежів на сьогодні досягає 12 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що реальний дефіцит державних фінансів на сьогодні становить близько 80 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив свій прогноз, порівняно з торішнім жовтневим прогнозом, щодо падіння ВВП України в 2009 році на 0,5% - до 14,5%.

Нагадаємо, що в жовтні 2009 р. ЄБРР погіршив прогноз падіння ВВП України за підсумками 2009 рік з 10% (травневий прогноз) до 14%. Тоді ЄБРР поліпшив динаміку зростання ВВП України в 2010 році з 0% до 3%.

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I, II і III кварталах 2009 року проти аналогічних періодів 2008 року становило 20,3%, 17,8% і 15,9%, відповідно.

Бюджет на 2009 рік був розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.