Знижено граничні ставки за депозитними сертифікатами

Національний банк України знизив граничний рівень ставок за своїми депозитними сертифікатами.

Так, у повідомленні НБУ про проведення сьогоднішнього тендеру вказується, що граничний розмір процентної ставки щодо залучення коштів терміном на 4 дні у порівнянні з попереднім розміщенням знижено з 2% до 1% річних, на 7 днів – з 6% до 5%, на 14 днів – з 8% до 7%, на 29 днів – з 9% до 8%.

Останній раз Нацбанк розміщував сертифікати з такою терміновістю 28 січня ц.р. Вчора депозитні сертифікати пропонувалися терміном на 2 дні під 2% річних, на 7 днів – під 6% річних.