Для відновлення економіки України знадобиться 4-7 років

Для відновлення економіки України до рівня 2008 року знадобиться від 4 до 7 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ на спільній нараді за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

За оцінками Нацбанку, реальний ВВП України в 2009 році впав до рівня 2005 року.

«На відновлення після такого падіння, за песимістичними прогнозами, необхідно десь 7 років, за оптимістичними - не менше ніж 4 роки, щоб вийти нам на рівень 2008 року», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Говорячи про плани на 2010 рік, голова НБУ відзначив необхідність почати стимулюючий період виходу економіки з рецесії.

Що стосується можливої вартості стимулюючих кредитів для комерційних банків (наразі Нацбанк розробляє проект постанови, згідно з якою НБУ планує надавати комбанкам стимулюючі кредити. Метою такого рефінансування є стимулювання кредитування економіки України на період її виходу на докризові параметри й сприяння банківській системі у відновленні процесу кредитування довгострокової економічної програми вітчизняного товаровиробника – УНІАН), то з урахуванням попереднього прогнозу інфляції на 2010 рік на рівні 9,7% В.СТЕЛЬМАХ сказав: «Ми повинні взяти половину з цієї інфляції, щоб банки додавали ще половину, й загальна вартість для кінцевого позичальника повинна бути в межах 10%».

За словами голови Нацбанку, в 2010 році, враховуючи урядові макропрогнози, в т.ч. номінального ВВП на рівні 1179 млрд. грн., зростання грошової маси поточного року в Україні може становити 30%.

«Ми думаємо, що такого не буде, реально ми орієнтуватимемося на 20% приросту грошової маси. Це не дасть удару по інфляції», - сказав В.СТЕЛЬМАХ, при цьому додавши, що інфляція також залежатиме від того, яку політику зростання соціальних стандартів проводитиме уряд.