На міжбанку торги закрилися на рівні 8,0265/8,0325 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0615/8,0765, на 12:00 ціни впали до 8,0330/8,0460. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,0265/8,0325 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2651/88, на 12:00 звузився спред - 0,2670/75. На момент закриття ціни знизилися до 0,2666/70. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,1675 (+0,3100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3830/1,3900. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,1660/11,1890, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,1185/11,1380. На момент закриття торгів цінові показники по евро-гривні досягли рівня 11,1125/11,1235.