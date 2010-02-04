Середньорічний курс гривні буде 8,15 грн./дол.

Середньорічний курс гривні за підсумками 2010 року становитиме приблизно 8,15 грн./дол.

Такий погноз у розмові з кореспондентом УНІАН озвучила експерт центру «CASE-Україна» Ольга КРАВЕЦЬ.

За її словами, загалом упродовж року центр не прогнозує значних коливань курсу гривні, при цьому спекулятивні коливання або коливання, обумовлені панічними настроями, все ж таки можливі.

«Ми не очікуємо значних довгострокових коливань курсу. Можливо, після виборів будуть незначні стрибки, але вони будуть короткостроковими, - сказала О.КРАВЕЦЬ. - До 20 копійок - це реально, оскільки у нас курс дуже чутливий до змін настрою населення, тому можливо, будуть якісь короткострокові коливання саме на готівковому ринку».

Водночас експерт зауважила, що короткостроковість таких коливань визначить доволі жорстка політика НБУ, яка зараз проводиться і спрямована на згладжування різких коливань курсу національної валюти.

О.КРАВЕЦЬ повідомила, що за прогнозами центру, курс гривні коливатиметься в діапазоні 8,0-8,5 грн./дол., причому якщо у 2009 році курс більше тяжів до позначки 8,5 грн./дол., то в поточному році очікується, що він буде ближчим до 8,00 грн./дол.

За її словами, це буде зумовлене зниженням навантаження на валютний ринок у зв`язку з погашенням і реструктуризацією у 2009 році основного обсягу зовнішньої заборгованості. Таким чином, впливати на курс буде здебільшого політична ситуація.

«За останніми даними НБУ, близько 70% зовнішнього боргу вже реструктуризовано, тобто якогось значного навантаження на валютний ринок уже не буде. Тому все залежить від політичної ситуації в країні», - зауважила експерт.

Що стосується впливу на курс гривні відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), то вона вважає, що факт відновлення співпраці стане позитивним сигналом для ринку, при цьому його вплив на курс національної валюти не буде істотним.

«НБУ сьогодні має достатньо резервів для підтримки курсу гривні, але підтримка МВФ як для внутрішнього ринку, так і для зовнішнього є позитивним сигналом відновлення економіки України» - сказала О.КРАВЕЦЬ.