Інфляція у 2010 році не перевищить 13%

Інфляція в Україні за підсумками 2010 року очікується на рівні не більш ніж 12-13%. Про це у розмові з кореспондентом УНІАН повідомила експерт центру «CASE-Україна» Ольга КРАВЕЦЬ.

«Ми очікуємо інфляцію на рівні 12-13%, не більше, якщо, звичайно, не станеться чогось непередбачуваного», - сказала експерт.

За словами О.КРАВЕЦЬ, у 2010 році основний вплив на інфляцію матиме підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, при цьому очікується, що ціни на продукти харчування будуть відносно стабільними.

Водночас вона зауважила, що не виключене зростання цін на продукцію секторів економіки, у яких спостерігається певна монополізація.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у грудні 2009 року по відношенню до листопада становила 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні-грудні 2009 року у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року інфляція становила 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).