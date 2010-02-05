Експерт: гривня в четвер змогла відіграти втрати

У четвер, 4 лютого, гривня змогла відіграти втрати поточного тижня.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він зазначив, що вчора на міжбанківському ринку українська валюта зміцнилася до американської на 0,5%. Скорочення ліквідність банківської системи в гривні допомагає стримувати подорожчання долара, вважає економіст.

А. БЛІНОВ підкреслив, що «завдяки меншій ліквідності Національний банк України відчуває себе впевнено в управлінні вільними ресурсами банківської системи». Так, нагадав економіст, НБУ скоротив ставку за своїми 7-денним депозитними сертифікатами з 6% до 5% річних.

Як повідомляв УНІАН, на українському міжбанку торги по долару США у четвер, 4 лютого, відкрилися наступними котируваннями - 8,0615/8,0765, до 12:00 ціни впали до 8,0330/8,0460.

До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,0265/8,0325 грн./дол.