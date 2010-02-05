Міжбанк відкрився на рівні 8,0230/8,0460 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,0230/8,0460 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2630/0,2638, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,9675/11,0020. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,3670/1,3672 (четвер – 1,3852/54).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.