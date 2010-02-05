Міжбанк: на 12:00 котирування склали 8,0240/8,0385 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 8,0230/8,0460, до 12:00 звузився спред до 8,0240/8,0385 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2630/0,2638, до 12:00 ціни сконцентрувалися у діапазоні 0,2631/0,2636.

У Росії курс долар-рубль виріс і до 12:00 встановився на рівні 30,4850 (+0,3175).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з відмітки 1,3670/1,3672, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,9675/11,0020, до 12:00 ціни склали 10,9790/11,0015.